CFC schafft Sensation und wirft Dynamo aus dem Pokal

Chemnitz - Sechs Tore hat der Chemnitzer FC in elf Regionalliga-Spielen erzielt. Keine berauschende Quote. Doch die himmelblaue Offensive kommt in Schwung. Mit 3:1 (1:1, 1:1) gewann der Regionalligist am Samstag nach Verlängerung und warf Titelverteidiger Dynamo Dresden sensationell aus dem sächsischen Landespokal.