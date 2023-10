CFC-Torwart Stanley Birke: "Ohne Leistung geht nichts!"

Chemnitz - Vor einigen Jahren machte er als Stürmer den gegnerischen Torhütern das Leben schwer, jetzt steht er selbst zwischen den Pfosten - mit 18 Jahren in der 4. Liga! CFC-Keeper Stanley Birke schwebt aktuell auf Wolke sieben.

Stanley Birke (18, 2.v.r.) im Spiel beim FSV Zwickau, dass der CFC mit 2:1 gewann. Am morgigen Freitag gibt der junge Keeper sein Heimspieldebüt. © Picture Point/Gabor Krieg

Der Schlussmann wird am morgigen Freitagabend wieder in der Startelf stehen. Bei seiner Premiere vor knapp zwei Wochen feierte er mit den Himmelblauen einen 2:1-Sieg in Zwickau. Drei Punkte sind auch gegen den FSV Luckenwalde das Ziel.



Birke, der nach der Schulterverletzung von David Wunsch (20) das Vertrauen von Chefcoach Christian Tiffert (41) erhielt, freut sich auf sein Heimspiel-Debüt: "Zwickau war mit fast 8000 Zuschauern schon eine Hausnummer. Doch im heimischen Stadion, unter Flutlicht, mit unseren tollen Fans im Rücken - da geht ein Traum in Erfüllung."

In der Saison 2015/16 wechselte Birke von seinem Heimatverein Motor Cunewalde zu Budissa Bautzen - als Stürmer.

"Auf dieser Position habe ich das erste Jahr gespielt. Irgendwann war kein Torhüter mehr da. Die Wahl fiel auf mich. Es ist nicht bei einem Spiel geblieben", lacht der mit viel Talent gesegnete Ex-Budisse.