CFC-Torwart-Trainer Brencic hat viel Spaß: "In diesem Verein steckt eine Menge Potenzial!"

Seit dem 1. Dezember kümmert sich Patrik Brencic (29) um die himmelblauen Torhüter. © Picture Point/Gabor Krieg

TAG24: Wie kam der Kontakt zum CFC zustande?

Brencic: Der Kontakt kam über meinen Vorgänger Paul Küas zustande. Wir haben gemeinsam den B-Lizenz-Lehrgang absolviert. Seitdem stehen wir sehr eng in Kontakt.

TAG24: Was hat die Aufgabe so reizvoll gemacht?

Brencic: Der CFC ist ein großer Traditionsverein mit einer Europapokal-Historie. Zudem ist er einer der bekanntesten Regionalligisten. Es steckt in diesem Verein eine Menge Potenzial - die ersten Wochen in Chemnitz haben das auch bestätigt.

TAG24: Ist es ein Vorteil, dass alle CFC-Torhüter sehr jung und entwicklungsfähig sind?

Brencic: Mir macht meine Arbeit immer Spaß, egal ob mit jungen oder älteren Torhütern. Sie sind in jedem Alter heiß darauf, sich immer weiterzuentwickeln. Junge Torhüter haben noch nicht derartig eingespielte Muster wie ältere Keeper. So kann man sie natürlich mehr an die Spielidee des Trainerteams anpassen.