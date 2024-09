CFC-Trainer Duda lobt Arbeit seines Vorgängers: "Jungs sind offen, fit, aufmerksam!"

Niclas Walther (21) kassierte gegen den BFC Gelb-Rot und fehlt nächsten Samstag gegen Hertha. © Picture Point / Sven Sonntag

Der Fußballlehrer, seit genau einer Woche im Amt, lobte in der Spielanalyse beim MDR seinen Vorgänger Christian Tiffert (42): "Man sieht ganz klar, dass ich von meinem Kollegen eine superintakte Truppe übernommen habe, die fit und aufmerksam ist, mit richtig guten und offenen Jungs."

Das 0:0 beim BFC war ein Achtungserfolg. Zumal die Duda-Elf, die auf Ex-BFC-Stürmer Louis Malina (22, Erkältung) verzichten musste, die letzten knapp 30 Minuten in Unterzahl spielen musste. Niclas Walther (21) holte an der Seitenlinie Tobias Stockinger von den Beinen und flog mit Gelb-Rot vom Platz. Eine unnötige Aktion.

Am Samstag gegen Aufsteiger Hertha Zehlendorf fehlen Duda mit Tobias Müller (31, Rotsperre) und Walther zwei Stammkräfte.

In Unterzahl wehrten sich die Himmelblauen mit allen Kräften gegen die drohende Niederlage. Es wäre die sechste in Folge gewesen. Das ostdeutsche Traditionsduell begann mit dem Lattenkracher von Kevin Lankford und endete mit der Direktabnahme von Jules Hasenberg, der in der Nachspielzeit das runde Leder aus Nahdistanz knapp am Tor vorbei setzte.