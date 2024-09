Trotz Unterzahl: CFC rettet sich beim BFC Dynamo zum Punktgewinn

Berlin - Die Sieglosserie geht weiter! Nach fünf Niederlagen in Folge konnte der Chemnitzer FC im Auswärtsspiel beim BFC Dynamo aber wenigstens einen Zähler erkämpfen. 0:0 endete die Partie am Samstag im Sportforum Hohenschönhausen.

Rechtsverteidiger Manuel Reutter im Vorwärtsgang. © Marcus Hengst

Die Gäste aus Sachsen mussten kurzfristig auf Mittelstürmer Louis Malina verzichten. Der 22-Jährige, erst vor wenigen Wochen vom BFC zum CFC gewechselt, meldete sich am Spieltag mit einer Erkältung ab, fuhr nicht mit in die Hauptstadt. Für Malina rückte Jannick Wolter in die Startelf.

Chemnitz hatte bereits nach wenigen Minuten Dusel. BFC-Angreifer Kevin Lankford zog von links in die Mitte und jagte das runde Leder ans Aluminium.

Danach spielte sich das Geschehen weitgehend zwischen beiden Strafräumen ab. Beide Abwehrreihen standen sicher, ließen nichts zu. Das änderte sich nach einer knappen halben Stunde.

Niclas Walther zog in den Strafraum, zögerte jedoch einen Tick zu lange. Letztlich entschied er sich für eine Flanke auf den langen Pfosten. Dort stand Artur Mergel und köpfte aus Nahdistanz rechts vorbei. Der Treffer hätte ohnehin nicht gezählt. Der Chemnitzer stand im Abseits.

Auf Abseits entschied Schiedsrichter Sirko Müke auch in der 37. Minute und verhinderte so die Berliner Führung. Tobias Stockinger spielte von der rechten Seitenlinie einen langen Ball in den Strafraum. Torjäger Rufat Dadashov stand mutterseelenallein und köpfte über Schlussmann Daniel Adamczyk hinweg ins Tor. Doch das Tor zählte nicht.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verhinderte Adamczyk beim Kopfball des Ex-Auers Ivan Knezevic mit einer Faust den Einschlag. Vorbereitet hatte Timo Friedrich mit seiner Flanke auf den langen Pfosten.