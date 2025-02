CFC-Trainer Duda lobt vorm Derby gegen den FSV Zwickau: "Sie sind gut drauf!"

Chemnitz/Zwickau - Derbyzeit am heutigen Sonntag, 14 Uhr, in der Zwickauer GGZ-Arena: Der FSV Zwickau, der als Tabellenvierter in die Rest-Rückrunde startet, empfängt den Chemnitzer FC. Der reist mit der Serie von vier Siegen in Folge (alle ohne Gegentor) und mit der Unterstützung von über 1600 Fans an. Trainer Benjamin Duda (36), seit dem 8. September Chefcoach der Himmelblauen, sprach vor dem Klassiker über …