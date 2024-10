CFC-Trainer Duda nach erstem Sieg seit zwei Monaten: "Das ist Balsam für die Seele"

Was maßgeblich an den starken Chemnitzern lag. Dass sie als Tabellen-16. nach Brandenburg gereist und zuletzt achtmal in Folge sieglos geblieben waren, merkte man den Gästen nicht an. Sie waren sofort drin im Spiel.

Pure Erleichterung bei CFC-Coach Benjamin Duda (36). (Archivbild) © picture point/Sven Sonntag

In Bedrängnis gerieten die Duda-Schützlinge erst, als Kapitän Robert Zickert (34) in der 66. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog. Duda: "Da hat meine Mannschaft plötzlich so gespielt, als wäre sie in Unterzahl." War sie aber nicht, da in der ersten Halbzeit bereits der Luckenwalder Till Jacobi (21) Gelb-Rot gesehen hatte.

"In den letzten 20 Minuten von außen nochmal den Zugriff zu bekommen und zu coachen, war schwierig", meinte Duda: "Deshalb haben wir uns für eine tiefere Verteidigungsposition entschieden und mit dem letzten Hemd und viel Leidenschaft die Null gehalten."

Nach einer Niederlage und drei Unentschieden feierte Duda in Luckenwalde den ersten Sieg mit dem CFC. "Ich freue mich riesig. Aber noch mehr Bedeutung haben diese drei Punkte für meine Jungs und unsere Fans. Das ist Balsam auf ihre Seele", betonte der Fußball-Lehrer.