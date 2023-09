CFC-Trainer Tiffert adelt Gegner Chemie Leipzig: "Aggressiv, ehrlich, leidenschaftlich"

Chemnitz - Neue Offensivpower für die Himmelblauen! Leon Damer, 23 Jahre alt und zuletzt in Diensten des Drittligisten Hallescher FC , soll frischen Wind in den Angriff des CFC bringen.

Leon Damer (23) kommt vom Drittligisten Hallescher FC nach Chemnitz. Bei Chemie Leipzig wird er schon in Himmelblau auflaufen. © imago/Fotostand

Zwei Tore, darunter ein verwandelter Strafstoß, haben die Chemnitzer in den ersten fünf Saisonspielen erzielt - zu wenig! Die Mannschaft von Trainer Christian Tiffert (41) wartet noch immer auf den ersten Sieg. "Wir haben noch einen Außenstürmer gewollt. Der Markt gab nicht viel her. Mit Leon haben wir jetzt den Spieler gefunden, der uns sofort weiterhelfen kann", sagte Tiffert.

Sofort, das heißt: schon am Samstag in Leipzig-Leutzsch. Damer kann 52 Einsätze in der 3. Liga vorweisen. Der damalige HFC-Sportdirektor Ralf Minge (62) holte den gebürtigen Hannoveraner vor der Saison 2022/23 vom TSV Havelse an die Saale. Unter Chefcoach André Meyer (39) spielte Damer regelmäßig.

Als Meyer entlassen wurde und Sreto Ristic das Traineramt übernahm, wurden die Einsatzzeiten kürzer. In den aktuellen Planungen der Hallenser spielte der ehemalige "U18"-Nationalspieler überhaupt keine Rolle mehr.

"Leon geht jetzt bewusst einen Schritt zurück, damit er regelmäßig spielen kann. Er hat bis zuletzt beim HFC mittrainiert, steht voll im Saft. Ich hoffe, dass wir mit ihm torgefährlicher werden", erklärte Tiffert.