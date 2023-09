CFC-Trainer Tiffert fühlt sich an Karrierestart beim VfB Stuttgart erinnert

Chemnitz - Mit dem Rückenwind des 1:0-Sieges gegen Lok Leipzig reist der CFC am Freitagabend zum Schlusslicht Berliner AK 07 - ein echtes Kellerduell.

Unter Coach Felix Magath (r.) wurde Christian Tiffert (l.) 2003 deutscher Vizemeister. © IMAGO/Team2

Die Jungs von Trainer Christian Tiffert (41) haben den Abstiegskampf längst angenommen. Aufgrund der zahlreichen Verletzungsausfälle müssen es die jungen Wilden richten. Eine Situation, die den Chefcoach an seine Anfangszeit als Profi erinnert.

"Die Alten funktionieren nicht. Wir brauchen mal frisches, neues Blut, ein bisschen mehr Kreativität und Risiko - so war das damals beim VfB Stuttgart. So haben viele Spielerkarrieren begonnen", verrät der 41-Jährige, der 2002/03 mit den jungen Wilden und Trainer Felix Magath (70) an der Seitenlinie den Vizemeistertitel erkämpfte.

Tiffert: "Der VfB hatte damals einfach kein Geld mehr, aber einen guten Nachwuchs. Die Jungen wurden reingeworfen. Und dann muss das Talent die Chance beim Schopf packen."

Das wollen auch die himmelblauen Talente. Die obere Tabellenregion ist aktuell ganz weit weg. Sie müssen im Abstiegskampf die Kastanien aus dem Feuer holen.