CFC-Trainer Tiffert: "Lok Leipzig hat die Ergebniskrise durchbrochen!"

Stanley Keller (22,r.) könnte gegen Lok den gelb-gesperrten Leon Damer (24) ersetzen. © imago/HärtelPRESS

In der vergangenen Woche vermeldete der Regionalligist den erneuten Ausfall des 20-Jährigen. Trainiert hat Roscher in den vergangenen Tagen nicht. Am Montag fährt er nach München und wird sein linkes Sprunggelenk, das ihm seit Ende November 2022 große Sorgen bereitet, von einem Spezialisten begutachten lassen.

Einen fitten Roscher hätte Trainer Christian Tiffert (42) am Samstag beim 1. FC Lok Leipzig gut gebrauchen können. Mit Leon Damer (24, 5. Gelbe) fällt einer der besten Offensivspieler aus.

Für Damer wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Stanley Keller (22) in die Startelf rücken. Das Eigengewächs zeichnete sich gegen Eilenburg und Cottbus als Torschütze aus.

Gegen die Chemiker musste er dennoch lange auf der Bank schmoren. Erst in der Schlussviertelstunde durfte Keller auf den Platz. Das Siegtor gelang der Tiffert-Elf nicht mehr.