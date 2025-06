"Sportlich und menschlich top!" - Ist er der nächste CFC-Neuzugang?

CFC-Probespieler Samuel Biven (23) erzielte beim 20:0 in Göritzhain ein Tor und bereitete einen Treffer vor. Wird er der nächste Neuzugang? © Marcus Hengst

Biven trainiert seit dem 18. Juni bei den Himmelblauen mit. Es ist sein zweites Probetraining beim CFC. Wie TAG24 erfuhr, mischte der 23-Jährige bereits im Frühjahr für drei Wochen munter bei den Trainingseinheiten im Sportforum mit und begleitete die Mannschaft auf der Auswärtsfahrt zum VFC Plauen.

Kurios: Biven, der in seinem Heimatland in der College-Liga dem runden Leder hinterherjagte, bewarb sich per E-Mail bei Sportdirektor Löwe (36). Der fand den Mittelfeldmann interessant, lud ihn nach Chemnitz ein. Biven hinterließ einen guten Eindruck und ist seit dem ersten Tag der Sommervorbereitung erneut in Chemnitz dabei.

In den kommenden Tagen soll sich entscheiden, ob der US-Boy fest verpflichtet wird. Sollte es so kommen, dann hat er hoffentlich mehr Glück als sein Landsmann Davis Smith (27) vor zwei Jahren.

Der Zwei-Meter-Stürmer bekam nach dem Probetraining einen Einjahresvertrag und schaffte schnell den Sprung in die Startelf. Anfang September 2023 beim Auswärtsspiel gegen Chemie Leipzig (0:1) blieb Smith im Alfred-Kunze-Sportpark im Rasen hängen. Er verdrehte sich das Knie, musste operiert werden und kehrte nie wieder für den CFC auf den Rasen zurück.