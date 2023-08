CFC-Trainer Tiffert zum Hausverbot von Ex-Präsidentin Polster: "Nicht mein Thema!"

Chemnitz - Ein lupenreiner Hattrick - das gelingt nicht alle Tage. "Bei mir war das wahrscheinlich das letzte Mal in der Jugend beim Karlsruher SC", verrät CFC -Angreifer Stephan Mensah (23).

Beim Testspiel gegen den FSV Limbach-Oberfrohna gelang CFC-Angreifer Stephan Mensah (23) ein Hattrick. © Picture Point/Gabor Krieg

Beim 6:0 im Testspiel gegen den FSV Limbach-Oberfrohna lief er in der zweiten Halbzeit auf und traf dreimal in Folge. "Das hat gutgetan. Das gibt Selbstvertrauen", betont Mensah. Gegen Jena hatte er die große Chance zum Siegtor. Der Abschluss geriet zu schwach. Torhüter Kevin Kunz (31) konnte klären.



Am Mittwoch gegen den Greifswalder FC (Anstoß 19 Uhr) steht ein alter Bekannter bei den Gästen zwischen den Pfosten: Jakub Jakubov (34).

Er musste im Sommer die Himmelblauen verlassen - nach fünf Jahren. Nicht nur wegen des Torhüters rechnet Mensah mit einer schwierigen Aufgabe für die Hausherren: "Greifswald hat sich eine starke Mannschaft zusammengestellt, sich auch in der Breite verstärkt."

Für Trainer Christian Tiffert (41) zählt der GFC zum Kreis der Aufstiegsanwärter: "Sie machen daraus auch kein Geheimnis. Wir treffen auf eine sehr erfahrene, spielerisch starke Mannschaft mit einem der besten Torhüter, sehr guten Technikern im Mittelfeld und dem besten Sturmduo der Liga."

Soufian Benyamina (33), der in seiner Karriere bereits Erst- und Zweitligaluft geschnuppert hat, traf in beiden Spielen der noch jungen Saison. An der Seite des Routiniers stürmt Manassé Eshele (24), der im Sommer von der BSG Chemie Leipzig nach Greifswald wechselte.