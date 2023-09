CFC unterliegt Chemie Leipzig und beklagt den nächsten Schwerverletzten!

Leipzigs Marcel Hilßner feiert sein Tor zum 1:0. © Picture Point/Gabor Krieg

Nach einer Viertelstunde zog Marcel Hilßner, vor der Saison vom englischen Zweitligisten Coventry City nach Leutzsch gewechselt, mit seinem starken linken Fuß aus gut 25 Metern ab. Der Ball schlug im Kasten der Chemnitzer ein: 1:0 für die Gastgeber.



Denen spielte die Führung in die Karten. Taktisch diszipliniert zogen sie sich in die eigene Hälfte zurück und lauerten auf die Fehler des Gegners. Nennenswerte Torszenen gab es erst in der siebenminütigen Nachspielzeit. Nach Flanke von Denis Jäpel kam Paul Horschig im Fünfmeterraum an den Ball und setzte die Kugel über den Kasten.

Auf der Gegenseite köpfte Dejan Bozic weit über den Kasten. BSG-Schlussmann Benjamin Bellot verlebte eine ruhige erste Halbzeit. Drei Standards von Niclas Walther landeten vor den Beinen des Gegners! Was die Tiffert-Elf offensiv ablieferte, war schlichtweg zu harmlos.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten beide Teams den Unterhaltungswert. Damers Lupfer landete in Bellots Armen (52.). Auf der Gegenseite verzog Phillipp Wendt nach Hilßner-Freistoß knapp (57.).

In der 59. Minute ließ Bellot eine scharfe Hereingabe prallen. Tobias Müller kam im Strafraumzentrum an den Ball. Der Kapitän zog flach ab und scheiterte am Schlussmann. Das war die Riesenchance zum Ausgleich!