CFC verpflichtet Probespieler nach Sieg gegen Wüstenbrand

Spitzenverteidiger Felix Müller wechselt aus Thüringen nach Sachsen. © Chemnitzer FC

Wie der Verein am Freitag mitteilte, konnte er den 26-jährigen Felix Müller für sich gewinnen. Der Innenverteidiger wechselt vom ZFC Meuselwitz nach Chemnitz.

Müller fühlte sich vom ersten Moment an in der Mannschaft sehr wohl. Dies verriet der 26-Jährige am Freitag, nachdem er den Zweijahresvertrag an der Gellertstraße unterschrieben hatte.

"Wir haben eine sehr junge und hungrige Mannschaft. Ich freue mich, jetzt fest Teil davon zu sein und möchte meine gesammelte Erfahrung in der Liga bestmöglich einbringen, damit wir erfolgreich sind. Bereits jetzt ist Vorfreude auf das erste Heimspiel extrem groß", schwärmte Müller.