CFC verpflichtet schnellen Stürmer! Sportdirektor Löwe: "Er passt perfekt zu unserem Spielstil"

Chemnitz - Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC verstärkt seine Offensive! Von der SpVgg Bayreuth kommt Maximilian Fesser (24). Der gebürtige Heppenheimer erzielte in der Rückrunde in zwölf Spielen für den Bayern-Regionalligisten vier Tore.

Verstärkung für die Himmelblauen: Maximilian Fesser (24) kommt von der SpVgg Bayreuth zum Chemnitzer FC. © Chemnitzer FC

"Der CFC ist ein großer Traditionsverein mit einer enormen Strahlkraft. Nach den ersten Gesprächen haben mich sowohl die Bedingungen, unter denen hier gearbeitet wird, als auch die Kraft, die in diesem Stadion steckt, schnell von einem gemeinsamen Weg überzeugt", erklärte Fesser nach seiner Vertragsunterschrift. Über die Laufzeit informierte der Regionalligist nicht.

"Mit Max konnten wir einen enorm schnellen und torgefährlichen Flügelspieler verpflichten, der perfekt zu unserem Spielstil passt. Wir wollen mit Tempo umschalten und die Tiefe bespielen. Genau dafür bringt er entscheidende Qualitäten mit", freut sich Sportdirektor Chris Löwe (37) über den dritten Neuzugang beim CFC.

Löwe weiter: "Durch seinen niedrigen Körperschwerpunkt ist Max zudem sehr stabil in direkten Duellen. Wir sind überzeugt davon, dass er hervorragend zu uns passt und in Chemnitz die nächsten Entwicklungsschritte gehen kann."