CFC verpflichtet schnellen Stürmer! Sportdirektor Löwe: "Er passt perfekt zu unserem Spielstil"
Chemnitz - Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC verstärkt seine Offensive! Von der SpVgg Bayreuth kommt Maximilian Fesser (24). Der gebürtige Heppenheimer erzielte in der Rückrunde in zwölf Spielen für den Bayern-Regionalligisten vier Tore.
"Der CFC ist ein großer Traditionsverein mit einer enormen Strahlkraft. Nach den ersten Gesprächen haben mich sowohl die Bedingungen, unter denen hier gearbeitet wird, als auch die Kraft, die in diesem Stadion steckt, schnell von einem gemeinsamen Weg überzeugt", erklärte Fesser nach seiner Vertragsunterschrift. Über die Laufzeit informierte der Regionalligist nicht.
"Mit Max konnten wir einen enorm schnellen und torgefährlichen Flügelspieler verpflichten, der perfekt zu unserem Spielstil passt. Wir wollen mit Tempo umschalten und die Tiefe bespielen. Genau dafür bringt er entscheidende Qualitäten mit", freut sich Sportdirektor Chris Löwe (37) über den dritten Neuzugang beim CFC.
Löwe weiter: "Durch seinen niedrigen Körperschwerpunkt ist Max zudem sehr stabil in direkten Duellen. Wir sind überzeugt davon, dass er hervorragend zu uns passt und in Chemnitz die nächsten Entwicklungsschritte gehen kann."
CFC-Neuzugang von Stimmung im Stadion beeindruckt
Der 1,71 Meter große Außenstürmer wechselte in der vergangenen Winterpause von den Würzburger Kickers nach Bayreuth.
Seine neue Spielstätte konnte Fesser bereits kennenlernen: "Ich habe mir schon ein CFC-Spiel im Stadion an der Gellertstraße angeschaut und war von der Stimmung beeindruckt. Hinzu kommt, dass ich mit meinen Qualitäten sofort einen Zugang zum Spielstil von Trainer Benjamin Duda gefunden habe und schnell von der Idee überzeugt war."
Fesser durchlief das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern, wo er bis zur U19 spielte. Erste Erfahrungen im Männerbereich sammelte er ab 2020 in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar für die zweite Mannschaft des FCK.
Nach zwei Spielzeiten wechselte er in die Regionalliga Südwest zu Astoria Walldorf. 2023 folgte der Schritt zurück in die Oberliga zu Wormatia Worms, bevor die Würzburger Kickers im Sommer 2024 auf den Flügelspieler aufmerksam wurden. Nach 30 Spielen für die Kickers wechselte er Ende Januar nach Bayreuth.
Titelfoto: Chemnitzer FC