Drei Elfer in Berlin! CFC kassiert in letzter Sekunde vom Punkt den Ausgleich

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Der Chemnitzer FC trennt sich am Samstagnachmittag mit einem 2:2 vom BFC Dynamo. Die Chemnitzer kassierten in der Schlussphase den Ausgleich.

Von Olaf Morgenstern

Berlin - Der Chemnitzer FC hat in der Fußball-Regionalliga den fünften Sieg in Folge um Sekunden verpasst. Bis weit in die Nachspielzeit lagen die Himmelblauen am Samstag beim BFC Dynamo vorn. Am Ende trennten sich beide Mannschaften vor 2112 Zuschauern 2:2.

Eigengewächs Niclas Walther (l.) bestritt sein letztes Spiel im CFC-Trikot. Hier setzt er BFC-Kapitän Tobias Gunte unter Druck.
Eigengewächs Niclas Walther (l.) bestritt sein letztes Spiel im CFC-Trikot. Hier setzt er BFC-Kapitän Tobias Gunte unter Druck.  © Marcus Hengst

Im Sportforum Hohenschönhausen passierte in der Anfangsphase wenig. Das änderte sich nach einer Viertelstunde. Ivan Knezevic flankte. Leander Fritzsche stieg zum Kopfball hoch und scheiterte aus Nahdistanz am glänzend reagierenden Torhüter Daniel Adamczyk.

Auf der Gegenseite kam Jonas Marx nach der frühen Balleroberung von Tom Baumgart an den Ball. Der Mittelstürmer jagte die Kugel weit über den Kasten (19.).

In der 32. Minute brachte BFC-Keeper Nicolas Ortegel Domenico Alberico zu Fall. Schiedsrichter Florian Lukawski (Oranienburg) zeigte auf den Elfmeterpunkt. Johannes Pistol legte sich den Ball zurecht und verwandelte sicher: 1:0 für die Sachsen.

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Chemnitzer FC Mensah überglücklich: Erst Pokalsieg gegen Dynamo Dresden, dann Profivertrag beim CFC

Fünf Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Alberico. Nach einem Konter legte Pistol für den Stürmer auf. Der jagte das runde Leder direkt in die Maschen: 2:0 (52.).

Kurz darauf war Adamczyk erneut zur Stelle, machte mit einem Klassereflex die nächste Fritzsche-Großchance zunichte. Dann legte Felix Müller Fritzsche im Strafraum - Strafstoß. Willi Reincke brachte die Berliner auf 1:2 heran (56.).

Tom Baumgart hatte in der 68. Minute die Vorentscheidung auf dem Fuß. Nach Pistols Vorarbeit nahm der Kapitän den Ball direkt und jagte die Kugel weit über das Tor.

Nach dem sicher verwandelten Strafstoß bejubeln die Chemnitzer mit ihrem Torschützen Johannes Pistol (2.v.l.) das 1:0.
Nach dem sicher verwandelten Strafstoß bejubeln die Chemnitzer mit ihrem Torschützen Johannes Pistol (2.v.l.) das 1:0.  © Marcus Hengst

Bitterer Ausgleich! CFC mit Remis gegen BFC

In seinem letzten Spiel für den CFC verfolgte Dejan Bozic das Spiel beim BFC Dynamo bis zur 70. Minute von draußen.
In seinem letzten Spiel für den CFC verfolgte Dejan Bozic das Spiel beim BFC Dynamo bis zur 70. Minute von draußen.  © Marcus Hengst

In der Schlussphase drückten die Hausherren auf den Ausgleich. In der vierten Minute der Nachspielzeit entschied Lukawski zum zweiten Mal auf Strafstoß für den BFC. Roman Eppendorfer hatte den Ball an die Hand geschossen bekommen. Rufat Dadashov verwandelte eiskalt zum 2:2-Endstand.

Die Chemnitzer verpassten ihren 15. Saisonsieg. Sie beenden die Saison mit 51 Punkten - das ist ein Zähler mehr als vor einem Jahr.

Der BFC kämpft am kommenden Wochenende im Landespokal-Finale gegen die VSG Altglienicke um den Pott und den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals.

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Das Duda-Team trifft sich am Sonntag im Sportforum zum vorerst letzten Mal. Ab Montag hat die Mannschaft Urlaub. Trainingsstart ist am 17. Juni.

Titelfoto: Marcus Hengst

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