Drei Elfer in Berlin! CFC kassiert in letzter Sekunde vom Punkt den Ausgleich

Berlin - Der Chemnitzer FC hat in der Fußball-Regionalliga den fünften Sieg in Folge um Sekunden verpasst. Bis weit in die Nachspielzeit lagen die Himmelblauen am Samstag beim BFC Dynamo vorn. Am Ende trennten sich beide Mannschaften vor 2112 Zuschauern 2:2.

Eigengewächs Niclas Walther (l.) bestritt sein letztes Spiel im CFC-Trikot. Hier setzt er BFC-Kapitän Tobias Gunte unter Druck. © Marcus Hengst

Im Sportforum Hohenschönhausen passierte in der Anfangsphase wenig. Das änderte sich nach einer Viertelstunde. Ivan Knezevic flankte. Leander Fritzsche stieg zum Kopfball hoch und scheiterte aus Nahdistanz am glänzend reagierenden Torhüter Daniel Adamczyk.

Auf der Gegenseite kam Jonas Marx nach der frühen Balleroberung von Tom Baumgart an den Ball. Der Mittelstürmer jagte die Kugel weit über den Kasten (19.).

In der 32. Minute brachte BFC-Keeper Nicolas Ortegel Domenico Alberico zu Fall. Schiedsrichter Florian Lukawski (Oranienburg) zeigte auf den Elfmeterpunkt. Johannes Pistol legte sich den Ball zurecht und verwandelte sicher: 1:0 für die Sachsen.

Fünf Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Alberico. Nach einem Konter legte Pistol für den Stürmer auf. Der jagte das runde Leder direkt in die Maschen: 2:0 (52.).

Kurz darauf war Adamczyk erneut zur Stelle, machte mit einem Klassereflex die nächste Fritzsche-Großchance zunichte. Dann legte Felix Müller Fritzsche im Strafraum - Strafstoß. Willi Reincke brachte die Berliner auf 1:2 heran (56.).

Tom Baumgart hatte in der 68. Minute die Vorentscheidung auf dem Fuß. Nach Pistols Vorarbeit nahm der Kapitän den Ball direkt und jagte die Kugel weit über das Tor.