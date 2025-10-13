CFC zieht ins Achtelfinale: "Haben unsere Pflichtaufgabe gelöst"

Chemnitz - Der Chemnitzer FC gibt sich bei Siebtligist VfB Annaberg keine Blöße, zieht ungefährdet mit 3:0 (2:0) ins Achtelfinale des Sachsenpokals ein und wartet jetzt darauf, welchen Gegner die Losfee am Montagnachmittag beschert.

Artur Mergel (28) machte gegen Annaberg mit seinem Treffer den Deckel drauf. (Archivfoto) © Picture Point/Roger Petzsche

"Wir haben unsere Pflichtaufgabe gelöst, sind weitergekommen. Ich habe eine fokussierte und konzentrierte Leistung gesehen", lobte Benjamin Duda (37).

Zur Einordnung: Drittligist Erzgebirge Aue kam letzte Saison auch nicht über ein 2:0 bei Annaberg hinaus, was verdeutlicht, dass man diese harte Nuss erstmal knacken muss.

Domenico Alberico (26), der mehrere Annaberger aussteigen ließ und das Leder wunderbar von der Strafraumkante ins kurze Eck zirkelte, brachte den Favoriten in Front. Artur Mergels Solo kurz vor der Pause war ein Wirkungstreffer, denn defensiv ließen die Himmelblauen an diesem Tag nichts zu.