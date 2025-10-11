Himmelblaue gastieren im Pokal in Annaberg: "Erwarte ein hitziges Spiel"

Chemnitz - Für CFC -Innenverteidiger Julius Bochmann ist das Drittrunden-Duell im Landespokal (Samstag, 14.30 Uhr) beim VfB Annaberg 09 fast ein Heimspiel. "In der Jugend habe ich sogar schon in diesem Stadion gespielt", lacht der 20-Jährige.

Kennt sich in Annaberg aus: Der gebürtige Auer Julius Bochmann (20, l.) will mit den Himmelblauen die Pokalhürde VfB Annaberg überspringen. © Picture Point/Gabor Krieg

In Aue geboren, in Zwönitz aufgewachsen, doch als Fußballer von den Bambinis weg ein Himmelblauer: Bochmann kehrte im Sommer nach Stationen in Fürth, Verl und Kapfenberg (Österreich) im Sommer nach Chemnitz zurück.

Nach dem Karriereende von Robert Zickert (35) übernahm der 15 Jahre jüngere Verteidiger, für den die Regionalliga Nordost absolutes Neuland ist, dessen Platz in der Abwehrzentrale. Mit Anlaufschwierigkeiten.

In den zehn Spielen kassierte Bochmann, der immer in der Startelf stand, sechs Gelbe Karten. Am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen Eilenburg legte er unfreiwillig das frühe Führungstor für die Gäste auf. "Da wollte ich die Situation spielerisch lösen. Den Ball kompromisslos wegzuschlagen, wäre die bessere Lösung gewesen", sagt Bochmann selbstkritisch.

Ein Fehler, aus dem der Jungprofi lernen wird. Die nächste Herausforderung wartet auf ihn und die Teamkollegen beim VfB Annaberg, der in der Landesklasse West beheimatet ist.