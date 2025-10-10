Nach Rot gegen Eilenburg: Zwei Spiele Sperre für CFC-Torjäger Dejan Bozic

Chemnitz - CFC -Toptorjäger Dejan Bozic (32) wurde für zwei Meisterschaftsspiele der Regionalliga Nordost gesperrt.

Dejan Bozic (32) bekam im Regionalliga-Heimspiel gegen den FC Eilenburg einen Platzverweis. © Picture Point/Gabor Krieg

Grund für die Entscheidung des Sportgerichts des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) ist der Platzverweis für Bozic im Regionalliga-Heimspiel gegen den FC Eilenburg.

"Die Sperre gilt ausschließlich für Punktspiele und hat keine Auswirkungen auf das anstehende Sachsenpokal-Duell am Samstag (14.30 Uhr) beim VfB Annaberg 09", teilte der CFC am Freitag mit.

Damit steht Bozic CFC-Trainer Benjamin Duda (37) für die Drittrunden-Partie zur Verfügung.

In der Begründung hieß es vom Sportgericht, Bozic werde "wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung" gemäß § 32 der Rechts- und Verfahrensordnung des NOFV für zwei Spiele gesperrt.

"Zwar habe der Spieler 'mit seinem rechten Fuß den linken Fuß des Gegenspielers getroffen, nachdem dieser den Ball bereits gespielt hatte', jedoch sei 'die Intensität des Tritts nur als geringfügig einzustufen', was zu einer entsprechenden Strafmilderung führte", heißt es weiter.