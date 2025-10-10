Nach Rot gegen Eilenburg: Zwei Spiele Sperre für CFC-Torjäger Dejan Bozic
Chemnitz - CFC-Toptorjäger Dejan Bozic (32) wurde für zwei Meisterschaftsspiele der Regionalliga Nordost gesperrt.
Grund für die Entscheidung des Sportgerichts des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) ist der Platzverweis für Bozic im Regionalliga-Heimspiel gegen den FC Eilenburg.
"Die Sperre gilt ausschließlich für Punktspiele und hat keine Auswirkungen auf das anstehende Sachsenpokal-Duell am Samstag (14.30 Uhr) beim VfB Annaberg 09", teilte der CFC am Freitag mit.
Damit steht Bozic CFC-Trainer Benjamin Duda (37) für die Drittrunden-Partie zur Verfügung.
In der Begründung hieß es vom Sportgericht, Bozic werde "wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung" gemäß § 32 der Rechts- und Verfahrensordnung des NOFV für zwei Spiele gesperrt.
"Zwar habe der Spieler 'mit seinem rechten Fuß den linken Fuß des Gegenspielers getroffen, nachdem dieser den Ball bereits gespielt hatte', jedoch sei 'die Intensität des Tritts nur als geringfügig einzustufen', was zu einer entsprechenden Strafmilderung führte", heißt es weiter.
Chemnitzer FC akzeptiert Entscheidung
Die Himmelblauen äußerten sich zum Vorfall und legten auf Grundlage des Videomaterials dar, dass keine Tätlichkeit im eigentlichen Sinne vorlag, sondern sich Bozic lediglich "aus einem intensiv geführten Zweikampf lösen wollte". Allerdings folgte das Sportgericht dieser Einschätzung nicht.
"Wir haben das Urteil samt Begründung zur Kenntnis genommen und akzeptieren die Entscheidung des Sportgerichts, auch wenn wir die Szene aus Sicht eines Fußballspielers etwas anders bewerten", erklärt Sportdirektor Chris Löwe (36):
"Dejan hat in dieser Saison bereits gezeigt, welche sportliche Bedeutung er für unsere Mannschaft hat. Sein Ausfall wiegt schwer, aber wir nehmen die Situation an und wollen daraus als gesamte Gruppe Motivation ziehen, um den Ausfall eines Leistungsträgers gemeinsam aufzufangen. Gut ist, dass wir am Samstag sowohl auf Tom Baumgart als auch auf Dejan zurückgreifen können, um alles dafür zu tun, ins Achtelfinale des Sachsenpokals einzuziehen."
Damit steht Dejan Bozic dem CFC in der Regionalliga erst wieder am 14. Spieltag beim Auswärtsspiel am 2. November gegen den ZFC Meuselwitz zur Verfügung.
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg