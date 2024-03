Chemnitzer FC beklagt von Woche zu Woche immer mehr Spieler-Ausfälle

Chemnitz - Da werden böse Erinnerungen an die Hinrunde wach! Die Liste der Spieler-Ausfälle verlängert sich beim Chemnitzer FC schon wieder im Wochen-Rhythmus.

Stanley Birke (18) fliegt nicht mehr durchs CFC-Tor - zumindest derzeit nicht. Der Keeper muss sich einer Knie-OP unterziehen. © Picture Point/Roger Petzsche

Nach der schweren Knieverletzung von Niclas Erlbeck (31) im Auswärtsspiel beim 1. FC Lok Leipzig (1:1) - der Routinier wird sich am Dienstag in Berlin einer Operation unterziehen und für den Rest der Saison ausfallen - verkündete Trainer Christian Tiffert (42) am Freitag weitere verletzte Spieler.



"Das wird in den vergangenen Tagen wieder bisschen viel. Wir hatten zwei Trainingsunfälle", sagte der 42-Jährige. Infolgedessen verletzten sich Torhüter Stanley Birke (18) und Innenverteidiger Felix Müller (26) jeweils am Knie.

Wie Erlbeck muss auch Birke in den kommenden Tagen in den OP-Saal. Bei Müller hat Tiffert noch etwas Hoffnung, dass dieser am Sonntag im Heimspiel gegen den Berliner AK 07 zumindest im Kader stehen kann.

"Felix hat seit seinem Zusammenprall mit einem Torhüter einen kleinen Riss am Knie. Da müssen wir Vorsicht walten lassen", betont der Chefcoach.