Die neue Nummer eins beim CFC hofft auf eine "Topsaison"

"Meine Eltern kommen aus Polen. Ich bin in Köln geboren und aufgewachsen, habe bis zur U21 für den 1. FC gespielt. Ich hatte Aufs und Abs. Das ist normal im Fußball. Ich schaue gern auf diese schöne Zeit zurück", erklärt Adamczyk.

Adamczyk absolvierte fünf "U"-Länderspiele für Deutschland. Er stand für den VfL Osnabrück sechsmal in der 3. Liga im Tor.

Nach acht Jahren beim 1. FC und zehn Einsätzen in der Regionalliga West verließ er im Sommer 2022 seine Heimatstadt, wechselte von Köln nach Osnabrück.

Zwei Jahre später geht er erstmals in den Fußball-Osten und will mit dem CFC in der Regionalliga Nordost eine gute Rolle spielen.

"Die Meisterschaft mit der U17 oder die Länderspiele - das waren tolle Erlebnisse. Aber ich lebe im Hier und Jetzt. Mein Fokus liegt auf dem CFC. Ich werde mein Bestes geben und möchte mit meinem neuen Verein die Ziele erreichen", betont der talentierte Keeper, der als neue Nummer eins "eine Topsaison" spielen will.