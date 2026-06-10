Chemnitzer FC: Diese drei Stürmer sind die Gewinner der Saison!
Chemnitz - Tabellenplatz sieben wie ein Jahr zuvor, mit 51 Punkten lediglich einen Zähler mehr auf der Habenseite als nach der Saison 2024/25 – das war nicht die sportliche Weiterentwicklung, die sich die Verantwortlichen beim Chemnitzer FC erhofft hatten. Dennoch gab es auch im abgelaufenen Spieljahr Gewinner im Team des Fußball-Regionalligisten. TAG24 stellt sie vor:
Maurizio Grimaldi (23)
Der gebürtige Wolfsburger kam aus der Oberliga Niedersachsen (Lupo Martini) und wurde auf Anhieb Stammspieler. Nicht einmal vier Monate war Grimaldi beim CFC, da erhielt er ein neues Vertragsangebot, verlängerte bis 2028.
Sportdirektor Chris Löwe (37) damals: "Er hat sich in kürzester Zeit an das Tempo und die Intensität der Regionalliga angepasst und zu einem Leistungsträger entwickelt."
Seine beste Phase hatte Grimaldi im Herbst. Da erzielte der Angreifer fünf seiner sechs Saisontore.
In der Rückrunde warf ihn eine Innenbandverletzung im rechten Knie zurück. Und so bestritt Grimaldi im ersten Profijahr nur 24 von möglichen 34 Spielen.
Jonas Marx (21)
"Ihm gelingt nicht immer alles. Aber er lässt in jedem Spiel sein Herz auf dem Platz."
Dieses Lob verteilt Sportdirektor Löwe an Neuzugang Marx, der vor einem Jahr mit der Empfehlung von elf Toren und drei Vorlagen vom FC Eilenburg kam. In Chemnitz stand der Stürmer zunächst im Schatten des zwölf Jahre älteren Dejan Bozic (33).
Marx steckte nie auf. Er kämpfte sich in die Startelf. 31-mal kam der talentierte, wuchtige Mittelstürmer in der Regionalliga zum Einsatz, 16-mal von Beginn an. Er schoss fünf Tore.
Dejan Bozic (33)
Bereits in den vergangenen beiden Jahren zählte der Top-Torjäger zu den CFC-Gewinnern der Saison. Seine Torausbeute konnte der 33-Jährige in diesem Jahr nochmals steigern: 15 Treffer in 24 Spielen. Über die Hälfte davon erzielte er vom Elfmeterpunkt. Neunmal trat Bozic an. Alle Bälle wurden versenkt – Top-Quote!
In der neuen Saison muss sich der CFC einen neuen Strafstoß-Schützen suchen. Nach drei Jahren endet die Zusammenarbeit mit Bozic.
Der Stürmer reagierte nicht auf das vorliegende Vertragsangebot von Sportdirektor Löwe und ist seitdem auf Vereinssuche.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Gabor Krieg (2), Picture Point/Sven Sonntag