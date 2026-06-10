10.06.2026 11:02 Chemnitzer FC: Diese drei Stürmer sind die Gewinner der Saison!

Tabellenplatz sieben wie vor einem ein Jahr, mit lediglich einem Zähler mehr auf der Habenseite als zuvor. Diese Spieler gingen als Gewinner aus dem Spieljahr.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Tabellenplatz sieben wie ein Jahr zuvor, mit 51 Punkten lediglich einen Zähler mehr auf der Habenseite als nach der Saison 2024/25 – das war nicht die sportliche Weiterentwicklung, die sich die Verantwortlichen beim Chemnitzer FC erhofft hatten. Dennoch gab es auch im abgelaufenen Spieljahr Gewinner im Team des Fußball-Regionalligisten. TAG24 stellt sie vor:

Maurizio Grimaldi (23)

Maurizio Grimaldi (23) kämpfte zuletzt mit einer Innenbandverletzung im rechten Knie. © Picutre Point/Gabor Krieg

Der gebürtige Wolfsburger kam aus der Oberliga Niedersachsen (Lupo Martini) und wurde auf Anhieb Stammspieler. Nicht einmal vier Monate war Grimaldi beim CFC, da erhielt er ein neues Vertragsangebot, verlängerte bis 2028. Sportdirektor Chris Löwe (37) damals: "Er hat sich in kürzester Zeit an das Tempo und die Intensität der Regionalliga angepasst und zu einem Leistungsträger entwickelt." Seine beste Phase hatte Grimaldi im Herbst. Da erzielte der Angreifer fünf seiner sechs Saisontore. In der Rückrunde warf ihn eine Innenbandverletzung im rechten Knie zurück. Und so bestritt Grimaldi im ersten Profijahr nur 24 von möglichen 34 Spielen.

Jonas Marx (21)

Jonas Marx (21) schoss in der vergangenen Saison fünf Tore für die Himmelblauen. © Picture Point / Sven Sonntag

"Ihm gelingt nicht immer alles. Aber er lässt in jedem Spiel sein Herz auf dem Platz." Dieses Lob verteilt Sportdirektor Löwe an Neuzugang Marx, der vor einem Jahr mit der Empfehlung von elf Toren und drei Vorlagen vom FC Eilenburg kam. In Chemnitz stand der Stürmer zunächst im Schatten des zwölf Jahre älteren Dejan Bozic (33). Marx steckte nie auf. Er kämpfte sich in die Startelf. 31-mal kam der talentierte, wuchtige Mittelstürmer in der Regionalliga zum Einsatz, 16-mal von Beginn an. Er schoss fünf Tore.

Dejan Bozic (33)

Dejan Bozic (33) verlässt den CFC nach drei Jahren. © Picture Point / Gabor Krieg