Chemnitzer FC: Jakubov-Fehler wird böse bestraft!

Chemnitz - Zwölfmal konnte CFC -Schlussmann Jakub Jakubov (34) in dieser Saison seinen Kasten sauber halten. Im Spitzenspiel beim FC Rot-Weiß Erfurt zappelte der Ball bereits nach 128 Sekunden im Netz.

Jakub Jakubov (34) kassierte einen frühen Gegentreffer, das besiegelte die CFC-Niederlage. © Picture Point/Gabor Krieg

Jakubov stand zu diesem Zeitpunkt nicht auf der Torlinie, sondern weit vorn an der Strafraumgrenze. Nach dem Zuspiel von Nazzareno Ciccarelli (26) auf Kay Seidemann (22) war der erfahrene Keeper aus seinem Kasten herausgeeilt, um die Situation zu bereinigen. Ein folgenschwerer Fehler.

Linksverteidiger Abou Ballo (24) wurde von Seidemann bedient und schoss den Ball ins verwaiste Tor. Das frühe 1:0 war die Entscheidung.

Die Erfurter verteidigten vor knapp 7000 Zuschauern ihren knappen Vorsprung geschickt und leidenschaftlich.

Der Mannschaft von Trainer Christian Tiffert (41) fehlten die Ideen und die Zielstrebigkeit, um zumindest noch den Ausgleich zu erzielen.

Während die Thüringer in der 71. Minute durch Artur Mergel (25) eine Großchance vergaben, strahlten die Gäste meist nur nach Standards von Chris Löwe (33) so etwas wie Torgefahr aus. Ernsthaft gefordert wurden beide Torhüter in diesem Traditionsduell nicht wirklich.