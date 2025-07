26.07.2025 06:58 Chemnitzer FC will diesmal gut aus Startlöchern kommen

Am Sonntag startet der Chemnitz in die neue Saison. CFC-Coach Benjamin Duda ist zuversichtlich, will sich perspektivisch weiter nach vorne arbeiten.

Von Michael Thiele

Chemnitz - "Zwischenmenschlich intakt, motiviert und mit dem Verständnis dafür, was für ein Privileg es ist, Spieler beim Chemnitzer FC zu sein", so beschreibt Cheftrainer Benjamin Duda (37) seine Himmelblauen vor dem Ligastart gegen den Greifswalder FC am Sonntag (14 Uhr) im Gellertstadion. Alles in Kürze Chemnitzer FC will guten Saisonstart

Cheftrainer Benjamin Duda beschreibt Team als motiviert

Ziel ist mehr Zähler in ersten sechs Spielen

Team ist topfit und top eingestellt

Drei Spieler fallen wegen Verletzungen aus Mehr anzeigen Leon Damer (25, l.) im März im letzten Heimspiel gegen Greifswald. Damals gab es ein 2:3. Am Sonntag soll ein Sieg gelingen. © Picture Point/Roger Petzsche "Im Hochleistungssport ist Harmonie kein fördernder Aspekt, aber klar funktioniert die Mannschaft neben dem Platz, in der Kabine, in einer sehr engen Verbindung. Als Gruppe sind sie sehr offen, kommunikativ und leistungsbereit", fährt der Fußballlehrer fort. All dies seien Aspekte, die auch bei ihm die Vorfreude auf die Saison maximieren. Nach zuvor zwei Jahren, in die der Klub eher schleppend hineinfand - mit dem Tiefpunkt vorige Saison, als man sich schon nach sechs Partien von Christian Tiffert (43) getrennt hatte - will man diesmal gut aus den Startlöchern kommen. Duda: "Wir wollen endlich mal einen guten Start schaffen, sonst läufst du der Musik hinterher. Letztes Jahr sind wir trotzdem noch Siebter geworden. Man kann sich ja mal im Kopfkino ausrechnen, was drin gewesen wäre mit einem positiven Saisonstart."



Und weiter: "Wir müssen dazu nicht jedes Spiel gewinnen, aber jedes Mal nah herankommen an unsere Leistungsgrenze und unsere Art und Weise von Fußball auf den Platz bringen." CFC-Coach Benjamin Duda: "Wollen weiter nach vorne arbeiten" Sieht seine Mannschaft gerüstet: CFC-Trainer Benjamin Duda (37). © Picture Point/Roger Petzsche Das von ihm ausgegebene Ziel: in den ersten sechs Spielen mehr Zähler zu sammeln als 2023/24 (zwei Punkte) und 2024/25 (vier). "Auf dieser Basis wollen wir eine Saison entwickeln, mit einer anderen mentalen Verfassung, einer breiteren Brust und sich perspektivisch weiter nach vorne arbeiten", sagt der 37-Jährige. Die Himmelblauen seien topfit und top eingestellt und bis auf die Ausfälle von Robert Zickert (35, auffälliger Blutwert), Anton Rücker (24, Muskelverletzung im Oberschenkel) und Johannes Pistol (23, krank) sind gegen Greifswald alle Mann an Bord.

Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Roger Petzsche (2)