Schnell und dribbelstark: Er ist der Gewinner der Vorbereitung beim CFC

So geschehen beim 1:1 gegen den 1. FC Magdeburg. Dejan Bozic schickte Alberico mit feinem Außenristpass auf die Reise. Der Neu-Chemnitzer gewann das Laufduell mit FCM-Kapitän Tarek Chahed und legte von der Grundlinie aus für den mitgeeilten Bozic auf. Der Top-Torjäger vollendete.

Der Deutsch-Italiener ist in Dudas 4-4-2-System (mit Mittelfeld-Raute) einer der beiden Außenstürmer. Der 26-Jährige könnte die Lücke, die der Südkoreaner Jongmin Seo (aktuell vereinslos) hinterlassen hat, zügig schließen.

TAG24 legt sich diesbezüglich fest: Neuzugang Domenico Alberico (26, kam vom Südwest-Regionalligisten SGV Freiberg) hat sich mit starken Leistungen direkt in die Startelf gespielt. Er ist der Gewinner der Vorbereitung!

CFC-Trainer Benjamin Duda (37) hat im Offensivbereich die Qual der Wahl. © Picture Point / Gabor Krieg

Der in Pforzheim geborene Alberico freut sich auf die Herausforderung in der am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den Greifswalder FC beginnenden Regionalliga-Saison.

"Aus meiner Zeit bei der SGV Freiberg kenne ich den sportlichen Druck im oberen Tabellendrittel. Diese Erfahrung möchte ich hier einbringen und gemeinsam mit dem CFC neue Ziele erreichen."

Sportdirektor Chris Löwe betont: "Wir wollten in diesem Sommer Spieler verpflichten, die für unseren Verein brennen, die richtig Lust auf die gemeinsame Aufgabe haben, in Chemnitz etwas zu bewegen. Bei Domenico haben wir sofort gespürt, dass er wirklich zu uns kommen will."

Im himmelblauen Offensivbereich ist mit den zahlreichen Neuverpflichtungen ein enormer Konkurrenzkampf entfacht worden. Sehr zur Freude von Trainer Duda.

Der betonte nach dem 1:1 gegen den Zweitligisten aus Sachsen-Anhalt: "Wenn heute einer in der Startelf steht und in der Woche danach katastrophal trainiert, dann fängt er im nächsten Spiel nicht an. Die erste Elf liegt wirklich nur eine Nasenspitze vorn."