"Bin der Erste, der applaudiert" - Mergel kämpft beim CFC um die Startelf

Chemnitz - Artur Mergel (28) hatte in der vergangenen Saison beim CFC eine Stammplatz-Garantie. Der Offensivmann stand an 33 von 34 Spieltagen auf dem Platz. Wenn am Sonntag der Anpfiff zum Heimspiel gegen den Greifswalder FC ertönt, könnte Mergel draußen sitzen. TAG24 sprach mit dem 28-Jährigen, der in seiner Karriere 170 Regionalligaspiele bestritt und 25 Tore erzielte.