Chemnitzer Saisonauftakt steigt am 19. Juli: Dieser Zweitligist kommt zum CFC

Chemnitz - Im vergangenen Sommer kam der damalige Drittligist Dynamo Dresden zur Generalprobe nach Chemnitz . Der Chemnitzer FC feierte vor über 5000 Zuschauern einen 1:0-Sieg. In diesem Jahr greifen die Himmelblauen ein Regal höher. Am 19. Juli gastiert Zweitligist 1. FC Magdeburg im Stadion an der Gellertstraße. Anstoß ist 16 Uhr.

Gerd Leisring wird auch am 19. Juli zum Saisonauftakt gegen Magdeburg die CFC-Fahne auf den Rasen tragen. © Picture Point/Gabor Krieg

"Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, einen äußerst attraktiven Gegner für unsere große Saisoneröffnung gewonnen zu haben", erklärt CFC-Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder.

Er hofft, wie 2024 gegen Dynamo, auf eine stimmungsvolle Kulisse bei bestem Sommerwetter: "Wir wollen gemeinsam mit unseren Fans das erste Mal in der neuen Saison das Stadion füllen und mit einem positiven Erlebnis in die letzte Trainingswoche vor dem ersten Punktspiel starten."

Parallel zur Generalprobe für den Regionalligastart findet die große Saisoneröffnungsfeier statt. Von 10 bis 15 Uhr wartet auf die CFC-Fans ein vielseitiges Programm für die ganze Familie mit einem Mix aus Unterhaltung, Begegnung und Mitmach-Aktionen.



Der 1. FCM kämpfte in der abgelaufenen Saison lange Zeit um den Aufstieg in die Bundesliga. Am Ende ging der Mannschaft von Trainer Christian Titz (54), der seinen Abschied angekündigt hat, etwas die Puste aus. Magdeburg landete auf Platz fünf.

Die Chemnitzer beenden ihre Sommerpause in knapp zwei Wochen. Am 18. Juni startet Trainer Benjamin Duda (37) mit seinen Jungs in die Vorbereitung. Einschließlich der Generalprobe am 19. Juli bestreitet der Regionalligist acht Vorbereitungsspiele.