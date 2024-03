Darum dreht sich beim Chemnitzer FC jetzt alles um Fußballschuhe

Der Chemnitzer FC sammelt für eine Spendenaktion Fußballschuhe. Damit sollen Kinder in Afrika unterstützt werden.

Von Julian Winkler

Chemnitz - In Deutschland landen jährlich zahlreiche Fußballschuhe im Müll. In ärmeren Ländern werden diese jedoch dringend gebraucht. Daher beteiligt sich der Chemnitzer FC an einer Spendenaktion. Das Ziel: bis Ende des Jahres 100.000 gebrauchte Fußballschuhe zu sammeln.

Bei der Aktion "100k für Afrika" sollen bis zum Ende des Jahres 100.000 gebrauchte Fußballschuhe gesammelt werden. Auch der CFC beteiligt sich daran. © Chemnitzer FC / Fischer Fußballschuhe sind für Spieler in Deutschland ein Muss. Doch in Südafrika sind gute Schuhe selbst bei Punktspielen nicht selbstverständlich.



Viele Kinder absolvieren die Trainings und Spiele sogar barfuß, weil sie sich keine geeigneten Fußballschuhe leisten können. Daher wurde die Aktion "100k für Afrika" ins Leben gerufen. Die Kampagne hat sich als Ziel gesetzt, bis Ende des Jahres 100.000 gebrauchte Fußballschuhe für eine gemeinnützige Organisation in Kapstadt zu sammeln. Die Organisation widmet sich der Entwicklung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen durch Fußball- und Bildungsprogramme. Auch der Chemnitzer FC beteiligt sich an der Kampagne. "Ab sofort werden alle Fußballer und Fußballerinnen in Chemnitz und Umgebung zur Spende von gebrauchten Fußballschuhen, alten Fußballtrikots oder Ähnlichem aufgerufen", so der Verein. 50 Prozent der Spenden fließen in die Aktion "100k für Afrika", der Rest in die Unterstützung des regionalen Sports.

CFC-Kapitän Müller: "Wollen als Profis etwas zurückgeben"