Darum ist CFC-Spieler Mergel so wichtig für die Himmelblauen

Chemnitz - Ein Tor nach 17 Spielen - diese Quote spricht nicht zwingend für einen Stürmer. Dennoch ist Artur Mergel (27) in dieser Saison beim Chemnitzer FC gesetzt.

Artur Mergel (27) ist beim CFC gesetzt, weil er mehr ist als ein Stürmer, der auf die Bälle wartet. Er arbeitet viel für die Mannschaft. © picture point/Sven Sonntag

Das war bereits in den ersten Wochen unter Trainer Christian Tiffert (42) so. Und das hat sich unter dem neuen Coach Benjamin Duda (36) nicht geändert.

"Artur ist im Sommer sicher mit anderen Erwartungen verpflichtet worden. Seit ich hier bin, ist er ein unverzichtbarer Spieler, weil er sich für die Mannschaft zerreißt, alles auf dem Platz lässt, mit seiner Sprintbereitschaft und Intensität extrem wichtig für unser Spiel ist", erklärt Duda.

Mergel ist aktuell vor allem als Abwehr-Arbeiter gefragt. Was der Angreifer zuletzt in Halle an Metern abriss, wie er am eigenen Strafraum verteidigte, das war beeindruckend.

Woher kommt diese Galligkeit? "Das frage ich mich auch manchmal", lacht der 27-Jährige, der am vergangenen Spieltag zum 100. Mal in der Regionalliga Nordost auf dem Rasen stand.

"Wir haben einfach eine sehr intakte Mannschaft, verstehen uns alle gut. Da ist es selbstverständlich, dass einer dem anderen hilft, dass wir erst einmal über das Verteidigen kommen, bevor wir nach vorn spielen. Das klappt seit Wochen richtig gut."