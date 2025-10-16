Darum wurden 20 Tonnen Sand auf dem CFC-Rasen verteilt

Der Rasen im Gellertstadion in Chemnitz ist im Juli 2009 im Zuge des Einbaus der Rasenheizung zuletzt erneuert worden, strahlt aber noch wie am ersten Tag.

Von Michael Thiele

Chemnitz - Einmal Sandkur und danach noch eine Frischluftkur, bitte. Was sich nach fünf Sterne Wellness-Hotel anhört, gönnt sich zweimal im Jahr auch der Rasen im Gellertstadion in Chemnitz. Der ist im Juli 2009 im Zuge des Einbaus der Rasenheizung zuletzt erneuert worden, strahlt aber noch wie am ersten Tag. Möglich machen es Greenkeeper Heiko Helbig und sein Kollege Jan Reuther.

Greenkeeper Heiko Helbig vor seinem Traktor, mit dem er 20 Tonnen Sand für die Wellness-Kur der Gellertwiese verteilt hat. © CFC In dieser Woche war es mal wieder so weit. Rund 20 Tonnen gewaschener Sand wurden mit einem Traktor samt Spezialanhänger gleichmäßig über das Spielfeld verteilt. Im Anschluss erfolgte das Lüften, im Fachjargon "Aerifizierung" genannt. Dabei stechen spezielle Geräte feine Löcher in den Boden, um ihn zu belüften und zu lockern. Wasser, Sauerstoff und Nährstoffe gelangen so besser an die Wurzeln. "Durch das Aerifizieren wird der Sand in den Boden eingearbeitet - so bekommt der Rasen wieder Luft zum Atmen. Das hilft dem Rasen enorm, gesund zu bleiben", erklärt Fachmann Helbig auf der Vereinshomepage des Chemnitzer FC.

Rasenheizung im Gellertstadion aus Kostengründen nicht in Betrieb