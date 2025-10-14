"Geeinter als je zuvor": Ost-Klubs und NOFV legen Vertreter für DFB-Arbeitsgruppe fest

Chemnitz - Der Nordostdeutsche Fußballverband und die Initiative "Aufstiegsreform 2025" werden künftig gemeinsam durch CFC-Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder (34) sowie NOFV-Geschäftsführer Till Dahlitz (27) in der vom DFB eingesetzten Arbeitsgruppe zur Regionalliga-Reform vertreten sein.

André Beuchold (38, Geschäftsführer FSV Zwickau). © picture point/Sven Sonntag

"Die Vereine im Nordosten sind geeinter als je zuvor und bereit, Verantwortung zu übernehmen", betont Haeder, einer der Initiatoren der Aufstiegsreform. Seine Stellvertreter sind Daniel Meyer (46, Sportchef Hallescher FC) und André Beuchold (38, Geschäftsführer FSV Zwickau).

"Mit der gemeinsamen Entsendung setzen wir gleich zum Start der Arbeit der DFB-Arbeitsgruppe ein wichtiges Zeichen für Geschlossenheit und Verantwortungsbewusstsein für den gesamten Fußball im Nordosten", sagt NOFV-Präsident Hermann Winkler.

Und weiter: "Es geht nicht um Einzelinteressen, sondern darum, die Position unserer Vereine konstruktiv und lösungsorientiert in den weiteren bundesweiten Reformprozess einzubringen."

"Der NOFV steht klar hinter dem gemeinsamen Ziel, eine faire, zukunftsfähige und einheitliche Aufstiegsregelung für alle Regionalligen zu schaffen", so Winkler.