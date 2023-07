Deshalb kommt Ex-CFC-Keeper Kevin Kunz immer wieder gern nach Chemnitz

Chemnitz - CFC-Trainer Christian Tiffert (41) sprach nach dem 0:0 zum Saisonauftakt gegen den FC Carl Zeiss Jena von einem gerechten Unentschieden. Doch für die Chemnitzer war am Samstagnachmittag vor 6112 Zuschauern mehr drin!

Kevin Kunz (31) stand am gestrigen Samstag für Jena zwischen den Pfosten. © picture point/Sven Sonntag

Dass es nicht mit dem Heimsieg klappte, lag am besten Mann bei den Gästen. Der stand zwischen den Pfosten und hieß Kevin Kunz (31).

Ende November kassierte der Keeper mit den Thüringern in Chemnitz eine empfindliche 0:4-Niederlage, musste in den ersten 25 Minuten zweimal hinter sich greifen und schied anschließend verletzt aus.



"Ich habe mich gefreut, dass ich heute 90 Minuten durchgehalten und zu Null gespielt habe", meinte Kunz nach dem Abpfiff am Samstag und ergänzte: "Defensiv war unser Auftritt okay. Offensiv hätten wir mehr Chancen kreieren können."

Die hatten die Gastgeber. Stephan Mensah in der 17. Minute, Niclas Erlbeck und Tobias Müller in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, Lukas Stagge, Leon Ampadu und Felix Müller zwischen der 84. und 88. Minute scheiterten allesamt am stark aufgelegten Kunz.

Der zeigte sich von der neu formierten Chemnitzer Mannschaft durchaus überrascht: "Sie haben es gut gemacht, das Zentrum zugestellt. Auch über die Außen kamen wir nicht durch. Wenn sie diese taktische Disziplin beibehalten, werden sie in der oberen Tabellenhälfte landen."