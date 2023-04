Diesen Plan hat CFC-Sport-Geschäftsführer Arnold für die neue Saison

Chemnitz - Der Chemnitzer FC hat auch in diesem Jahr frühzeitig Planungssicherheit. Acht Spieltage vor Schluss ist der Abstand auf den Spitzenplatz durch die zahlreichen sieglosen Spiele in den vergangenen Wochen schlichtweg zu groß!

CFC-Sport-Geschäftsführer Marc Arnold (52) will den Aufstieg in der kommenden Saison - aber nicht um jeden Preis. © Picture Point/Gabor Krieg

Der CFC kämpft auch 2023/24 in der Regionalliga Nordost um Punkte. Es ist das vierte Jahr in Folge für den früheren Drittligisten.



Noch ist offen, ob in diesem Sommer ein Team aus der Nordost-Staffel den Aufstieg feiern kann. Der Meister muss wie im vergangenen Jahr in die Relegation. Im Vorjahr war der BFC Dynamo am VfB Oldenburg gescheitert, 2020 der 1. FC Lok Leipzig am SC Verl.

Viele Fans blicken mit Spannung bereits auf die kommende Saison. Dann steigt der Meister direkt in die 3. Liga auf. Die Staffel könnte noch stärker werden als in diesem Jahr. Der Hallesche FC und der FSV Zwickau kämpfen in der 3. Liga seit Wochen gegen den Absturz in die Regionalliga Nordost. Aktuell stehen beide Traditionsvereine unter dem Strich.



Fest steht: Mit Blick auf den direkten Drittliga-Aufstieg 2024 wird der eine oder andere Viertligist ins finanzielle Risiko gehen. Der CFC gehört definitiv nicht dazu.