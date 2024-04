Ex-Chemnitzer Florian Hansch lässt Meuselwitz beim CFC jubeln

Chemnitz - Sommerfußball auf der Fischerwiese. 3681 Zuschauer sahen am Samstag im Stadion an der Gellertstraße einen eher müden Kick, der mit einem Sieg für den ZFC Meuselwitz endete. 2:1 (1:0) gewannen die Thüringer beim Chemnitzer FC .

Stanley Keller und Ben Keßler verletzt am Boden. © Harry Härtel/Haertelpress

Die Gäste gingen in der 13. Minute in Führung. Der erste Eckball segelte an Freund und Feind vorbei und zappelte plötzlich im Netz. Der Stadionsprecher verkündete Ex-CFC-Stürmer Michel Ulrich als Torschützen. (Entscheidend?) abgefälscht wurde der Ball von dem auf der Linie stehenden Ex-ZFC-Innenverteidiger Felix Müller.



Beide Mannschaften wirkten anschließend bemüht. Zwingend waren ihre Aktionen nicht. Leon Damer, eine Woche zuvor beim 5:0-Sieg in Berlin dreifacher Torschütze, ließ in der 25. Minute zwei Meuselwitzer aussteigen und zog ab. Schlussmann Justin Fietz war auf dem Posten.

In der 45. Minute bediente Damer Torjäger Dejan Bozic. Der schoss aus zentraler Position links am Tor vorbei. Sekunden vorher waren bei einem Kopfballduell im Mittelfeld Ben Keßler und Stanley Keller böse zusammengeprallt.

Der ZFC-Innenverteidiger beklagte ein lädiertes Nasenbein und wurde umgehend ausgewechselt. Keller blieb mit blutüberströmtem Hinterkopf minutenlang auf dem Rasen liegen. Nach der Behandlungspause spielte der Angreifer mit Kopfverband die erste Halbzeit zu Ende und blieb in der Kabine.