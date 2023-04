Doppelpack von Kapitän Müller! CFC feiert klaren Heimsieg gegen Berliner AK

Chemnitz - Der Chemnitzer FC feiert eine erfolgreiche Pokal-Generalprobe. Vier Tage vor dem Halbfinale beim Oberligisten FC Oberlausitz hat die Mannschaft von Trainer Christian Tiffert den zweiten Liga-Sieg in Folge gefeiert. 2338 Zuschauer sahen am Samstag einen 3:0-Heimsieg der Himmelblauen über den Berliner AK 07.

CFC-Kapitän Tobias Müller traf gegen Torwart Luis Zwick gleich zweimal. © Picture Point/Roger Petzsche

Von den Gästen, mit der Erfolgsserie von drei Siegen und einem Unentschieden angereist, war in der ersten Halbzeit wenig zu sehen. Das Spiel bestimmte die Tiffert-Elf, die erneut ohne den Rot-gesperrten Routinier Chris Löwe auskommen musste.



Nach einem Missverständnis zwischen Jürgen Gjasula und Torhüter Luis Zwick kam Michel Ulrich in der 12. Minute an der linken Strafraumgrenze an den Ball.

Der Angreifer entschied sich nicht für den direkten Torabschluss, sondern legte quer zu Furkan Kircicek. Dem versprang die Kugel. Im zweiten Versuch scheiterte Felix Brügmann am Bein eines Berliner Abwehrspielers.

BAK-Schlussmann Zwick machte auch bei der zweiten CFC-Chance keine gute Figur. Nach dem Steilpass von Tobias Müller auf Kircicek stand er zu weit vor seinem Kasten. Der Chemnitzer versuchte es mit einem Heber. Der landete bei Brügmann. Der köpfte den Ball zwei Meter vor der Torlinie über den Balken (28.).