Drei Aluminium-Treffer, aber keine Tore: CFC wartet weiter auf den ersten Heimsieg!

Chemnitz - Keine Tore, keine Siege! Der Chemnitzer FC hat am Samstag gegen Hertha 03 Zehlendorf den ersten Heim-Dreier in dieser Saison verpasst. 0:0 trennten sich beide Teams. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda wartet seit nunmehr sieben Spieltagen auf einen Sieg und bleibt ganz tief im Tabellenkeller hängen.

Jeder wollte den Sieg, am Ende blieb es beim 0:0: Cenker Yoldas (l.) und CFC-Spieler Artur Mergel im Zweikampf. © Picture Point/Roger Petzsche

"Wir müssen energisch pressen, damit die Berliner nicht in ihre Anläufe kommen", hatte Trainer Duda vor dem Aufeinandertreffen mit dem offensivstarken Aufsteiger betont.



Das schaffte seine Mannschaft in den ersten 45 Minuten hervorragend. Sie hielt die Gäste vom eigenen Strafraum weg. Lediglich zwei Konter ließen die Himmelblauen zu. In der Anfangsphase klärte Felix Müller, kurz vor der Halbzeitpause Robert Zickert in höchster Not.

3503 Zuschauer sahen ein Spiel auf ein Tor. Allerdings schlugen die Gastgeber aus ihrer optischen Überlegenheit kein Kapital. In der 8. Minute rauschte Anton Rücker knapp an der Hereingabe von Artur Mergel vorbei.

Sekunden vor dem Pausenpfiff griff Gäste-Schlussmann Japser Kühn energisch zu, verhinderte die Einschussmöglichkeit für Luis Fischer, der für den Gelb-Rot-gesperrten Niclas Walther in die Startformation aufgerückt war.

Alle anderen Angriffsbemühungen des CFC liefen ins Leere. Dem finalen Pass fehlte die Präzision. Auch Eckbällen und Freistößen entsprang keinerlei Torgefahr.