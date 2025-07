Drei Wochen vor dem Start: Jetzt feilt CFC-Trainer Duda an den Details

Domenico Alberico (26, r.) erzielte das erste Tor am Samstag. © Roger Petzsche

Das schafften seine Jungs, die am Samstag zweimal 60 Minuten gefordert waren, mit Bravour. Nicht nur das Verteidigen klappte, sondern auch das Toreschießen. 5:0 (2:0) siegten die Himmelblauen vor knapp 500 Zuschauern im Waldstadion Limbach-Oberfrohna.

Die Tore erzielten Domenico Alberico (17.), Niclas Erlbeck (57.), Dejan Bozic (62./72.) und Aaron Mensah (112.).

Entsprechend zufrieden schritt Duda nach Spielende Richtung Kabinengang.

"Der Fitnesszustand meiner Jungs ist hervorragend. Wir haben insgesamt 120 Minuten gespielt. Einige Spieler standen zum ersten Mal 90 Minuten auf dem Rasen. Sie haben vieles von dem umgesetzt, was wir sehen wollten. Jetzt geht es an die Detailarbeit", meinte der Fußball-Lehrer, der von Juli 2021 bis Januar 2022 in Halberstadt an der Seitenlinie stand.