08.07.2026 09:20 Eisern Union kommt! CFC-Spieler Pistol voller Vorfreude: "Jeder will sich mit den Besten messen"

Am Donnerstagabend trifft der Chemnitzer FC auf Union Berlin. CFC-Spieler Johannes Pistol ist heiß auf das Duell.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Verpflichtet wurde Johannes Pistol (24) vom Chemnitzer FC vor einem Jahr als Rechtsverteidiger. Bereits in der Regionalliga-Rückrunde rückte er ins Mittelfeld vor. Jetzt freut er sich vor allem auf das Spiel gegen Union Berlin.

CFC-Spieler Johannes Pistol (24, r.) freut sich auf das Duell mit Union Berlin. © Picture Point/Gabor Krieg "Zurzeit spiele ich auf der Acht. Dort fühle ich mich sehr wohl. Die Rolle hatte ich schon zum Ende der vergangenen Saison. Das hat ganz gut geklappt und macht mir momentan auch am meisten Spaß", verrät der 24-Jährige. Bei Chefcoach Benjamin Duda (38) ist ohnehin Flexibilität gefordert. Mal lässt der Fußball-Lehrer im 4-3-3 spielen, mal setzt er auf ein 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. "Wir können mehrere Systeme und werden sicher auch nicht alles vorab verraten", lacht Pistol. Am Donnerstagabend wird Duda eine defensivere Taktik wählen. Zu Gast ist im Stadion an der Gellertstraße der Bundesligist 1. FC Union Berlin (Anstoß 18.30 Uhr). Chemnitzer FC Nach Aus beim CFC: Jetzt stürmt Torjäger Bozic für diesen Traditionsverein "Wir wollen unsere Prinzipien umsetzen, durch Konter Nadelstiche setzen und weitere Erkenntnisse für die restliche Saisonvorbereitung gewinnen", meint der CFC-Trainer.

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