04.07.2026 22:07 Nach Aus beim CFC: Jetzt stürmt Torjäger Bozic für diesen Traditionsverein

Das Angebot vom CFC war ihm nicht gut genug. Jetzt stürmt er aus dem Nordosten in den Südwesten zum Regionalligisten Stuttgarter Kickers: Dejan Bozic (33).

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Das Angebot vom Chemnitzer FC war ihm nicht gut genug. Jetzt stürmt er aus dem Nordosten in den Südwesten zum Regionalligisten Stuttgarter Kickers: Dejan Bozic (33).

Insgesamt absolvierte Dejan Bozic (33) in den Spielzeiten 2018 bis 2020 und 2023 bis 2026 143 Pflichtspiele für den CFC. © Picture Point/Gabor Krieg Der Traditionsklub aus Stuttgart-Degerloch vermeldete die Verpflichtung des Mittelstürmers, der in den vergangenen drei Jahren für die Himmelblauen 67-mal in der Regionalliga Nordost auflief und insgesamt 36 Tore erzielte. Ursprünglich wollte der CFC mit Bozic weiter zusammenarbeiten. Allerdings konnten sich beide Seiten bei den Vertragsgesprächen nicht einig werden. Mit Ron Berlinski (31, zuletzt Offenbacher Kickers) präsentierte CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37) fix einen neuen Torjäger. Lutz Siebrecht (58), Geschäftsführer Sport der Stuttgarter Kickers, freute sich über den Bozic-Transfer: "Dejan hat in den vergangenen Jahren seine Qualitäten als Torjäger und Führungsspieler regelmäßig unter Beweis gestellt. Er bringt Erfahrung, Präsenz und Abschlussstärke mit. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft mit seiner Art Fußball zu spielen und seiner langjährigen Erfahrung wichtige Impulse geben wird."

Bozic trifft bei den Stuttgartern auf den ehemaligen Chemnitzer Christian Mauersberger (31)