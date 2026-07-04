Nach Aus beim CFC: Jetzt stürmt Torjäger Bozic für diesen Traditionsverein
Chemnitz - Das Angebot vom Chemnitzer FC war ihm nicht gut genug. Jetzt stürmt er aus dem Nordosten in den Südwesten zum Regionalligisten Stuttgarter Kickers: Dejan Bozic (33).
Der Traditionsklub aus Stuttgart-Degerloch vermeldete die Verpflichtung des Mittelstürmers, der in den vergangenen drei Jahren für die Himmelblauen 67-mal in der Regionalliga Nordost auflief und insgesamt 36 Tore erzielte.
Ursprünglich wollte der CFC mit Bozic weiter zusammenarbeiten. Allerdings konnten sich beide Seiten bei den Vertragsgesprächen nicht einig werden. Mit Ron Berlinski (31, zuletzt Offenbacher Kickers) präsentierte CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37) fix einen neuen Torjäger.
Lutz Siebrecht (58), Geschäftsführer Sport der Stuttgarter Kickers, freute sich über den Bozic-Transfer: "Dejan hat in den vergangenen Jahren seine Qualitäten als Torjäger und Führungsspieler regelmäßig unter Beweis gestellt. Er bringt Erfahrung, Präsenz und Abschlussstärke mit. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft mit seiner Art Fußball zu spielen und seiner langjährigen Erfahrung wichtige Impulse geben wird."
Bozic trifft bei den Stuttgartern auf den ehemaligen Chemnitzer Christian Mauersberger (31)
Insgesamt absolvierte der 1,94 Meter große Angreifer in den Spielzeiten 2018 bis 2020 und 2023 bis 2026 143 Pflichtspiele für den CFC und kam dabei auf 69 Tore sowie 23 Vorlagen.
Bozic erklärte: "Ich freue mich, bei einem so großartigen Traditionsverein spielen zu dürfen und wieder näher an meiner Heimat zu sein. Jetzt geht es für mich darum, die Mannschaft schnell kennenzulernen, gemeinsam hart zu arbeiten und möglichst erfolgreich zu sein."
Bei den Stuttgartern trifft Bozic auf einen ehemaligen Chemnitzer. Christian Mauersberger (31) spielt seit Sommer 2023 für die Kickers. Der Offensivspieler trug zwischen 2007 und 2015 das Trikot der Himmelblauen, lief 30-mal in der 3. Liga auf.
Nach zwei Jahren beim West-Regionalligisten Schalke 04 II. heuerte Mauersberger für eine Saison beim damaligen Drittligisten FSV Zwickau an.
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg