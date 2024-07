Elf Abgänge zum Saisonende beim CFC: Wo sind die Spieler danach gelandet?

Neben Schreiber stießen vor einem Jahr auch Derbyheld Kingsley Akindele (19, erzielte beim 2:1 in Zwickau das Siegtor) und Yanick Abayomi (19) aus der "U19" des CFC zu den Profis und schafften den Durchbruch nicht.

Letzteres trifft auf Mittelfeldmann Lukas Stagge (27) zu - und das ist durchaus eine Überraschung. Der 27-Jährige kann immerhin 176 Regionalliga-Spiele (25 Tore) vorweisen. Ob weitere hinzukommen, ist offen. Wie Stagge sind aktuell der Österreicher Stefan Pribanovic (27, lief zwischen 2022 und 2024 nur elfmal für Chemnitz auf), Marius Schreiber (21, konnte sich im ersten Männerjahr nicht durchsetzen) sowie Stürmer-Riese Davis Smith (26, kehrte in sein Heimatland USA zurück) vereinslos.

Vier Spieler werden die Fans der Himmelblauen in der neuen Saison wiedersehen. Sie kamen bei direkten Konkurrenten unter. TAG24 gibt einen Überblick: Wer spielt wo, wer ist auf der Suche?

Robert Berger (27) kehrte zurück nach Halle. © picture point/Sven Sonntag

Ins Vogtland verschlug es auch Torwart-Talent Stanley Birke (19). Der gebürtige Löbauer spielt allerdings künftig eine Liga tiefer beim VfB Auerbach.

Zu einem höherklassigen Verein schaffte es kein einziger Himmelblauer! Ampadu darf zumindest im Schatten eines Bundesligisten trainieren. Er wechselte zur U23 von Borussia Mönchengladbach (Regionalliga West).

Im Südwesten kämpft Stephan Mensah (24) um Punkte. Er unterschrieb bei Kickers Offenbach.

In der Nordost-Regionalliga bleiben neben Akindele und Abayomi auch Keller (SV Babelsberg 03) und Robert Berger (27, Hallescher FC). Berger wird gleich am 1. Spieltag an seiner alten Wirkungsstätte auflaufen.

Am 25. Juli gastiert der Außenverteidiger mit dem Drittliga-Absteiger im Stadion an der Gellertstraße.