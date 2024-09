Endet mit Käpt'n Müller die lange Sieglos-Serie des CFC?

Am Samstag, 16 Uhr, steht der 36-Jährige zum vierten Mal bei den Chemnitzern an der Seitenlinie. Zwei Punkte stehen aktuell in Dudas Bilanz. Beim Greifswalder FC soll es endlich mit den ersten Toren unter seiner Regie und dem ersten Sieg seit Anfang August klappen.

CFC-Trainer Benjamin Duda (36) steht am heutigen Samstag zum vierten Mal bei den Chemnitzern an der Seitenlinie. © Picture Point/Roger Petzsche

Mit den beiden Nachverpflichtungen Dardan Karimani (25) und Jong-min Seo (22) hat der Chefcoach neue Möglichkeiten im Offensivbereich, der mit drei Toren in neun Spielen der schwächste der Liga ist.

"Ich spüre den unbändigen Willen der Jungs, auch eine Portion Wut, diesen Zustand zu verändern. Wir klagen nicht, sondern arbeiten konzentriert darauf hin, dass der Ball wieder im gegnerischen Netz zappelt. Das geschieht über Trainingsarbeit, Einzelgespräche, klare Ansagen, einfache Handlungsanweisungen", verrät Duda.

Ob Karimani und/oder Seo am Greifswalder Bodden bereits in der Startelf stehen, will der Fußball-Lehrer am Spieltag entscheiden.

"Greifswald steht für eine außergewöhnliche Qualität in dieser Liga. Ich erwarte ein ähnliches Spiel wie vor zwei Wochen beim BFC, ein Duell auf Augenhöhe, in dem wie an jedem Spieltag Kleinigkeiten entscheidend sein werden", sagte Duda.