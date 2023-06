Erstmals seit der Wende! CFC startet ohne einen Neuzugang

Chemnitz - Die positive Nachricht zuerst: CFC -Trainer Christian Tiffert (41) kann zum Trainingsauftakt, am Montag, 14 Uhr im Sportforum, alle Spieler begrüßen, die bei den Himmelblauen unter Vertrag stehen.

Beide sind krankgeschrieben, einer kommt wieder, einer nicht. Chris Löwe (34) wird die Vorbereitung nach seinem Innenbandriss im Knie verpassen, aber dem CFC treu bleiben. Sportchef Marc Arnold (52) hingegen ist abgetaucht. © picture point/Sven Sonntag

Kein Einziger hat nach den Unruhen beim Regionalligisten und den eher ernüchternden Aussichten für das neue Spieljahr um vorzeitige Freigabe gebeten.

Tiffert: "Ich gehe davon aus, dass alle da sind." Das sind immerhin 16 Mann - darunter mit Chris Löwe (34) und Max Roscher (19) zwei Langzeitverletzte. Sie werden die Vorbereitung verpassen. Bleiben 14 Spieler.

Jetzt kommt die schlechte Nachricht: Erstmals seit der Wende starten die Chemnitzer ohne einen einzigen Neuzugang in die Sommer-Vorbereitung! Alles andere als optimal, zumal bereits in dieser Woche drei Testspiele angesetzt sind.

Wie will Tiffert da die Belastung steuern? "Wir hatten in diesem Jahr sehr viele Anfragen, wollten uns bei den Vereinen hier in der Region präsentieren. Als wir zugesagt haben, sind wir von einem anderen Spielerkader ausgegangen. Diese Testspiele sollten ein guter Aufgalopp sein", sagt der Trainer.