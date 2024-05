Kein Sieger im Ost-Derby! 7600 Fans feiern CFC am Tag der Geschenke

Chemnitz - Festtagsstimmung im Stadion an der Gellertstraße! 7613 Zuschauer sahen am Pfingstsonntag beim Ostklassiker zwischen dem Chemnitzer FC und Rot-Weiß Erfurt vor allem in der zweiten Halbzeit ein rassiges Derby. Am Ende trennten sich beide Mannschaften leistungsgerecht 2:2 (1:1).