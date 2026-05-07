Gleich neun Spieler sagen jetzt "Goodbye CFC": Verabschiedung vor großer Derby-Kulisse

Chemnitz - Der Tag des Abschieds naht. Vor dem letzten Heimspiel am Samstag gegen den FSV Zwickau wird der CFC neun Spieler offiziell verabschieden. Kapitän Tobias Müller (32), Niclas Walther (23) und Stamm-Torwart Daniel Adamczyk (23) verlassen die Himmelblauen ebenso wie Leon Damer (26), Artur Mergel (28), Felix Müller (28), Anton Rücker (25) und Niclas Erlbeck (23). Dario Gebuhr (22) kehrt nach Leihende zum FC Hansa Rostock zurück.

Mehr als 200 Partien bestritt Tobias Müller im himmelblauen Trikot. Der Kapitän wurde zuletzt immer wieder von Verletzungen geplagt. © p.p./Gabor Krieg

Nach acht Spielzeiten mit über 200 Partien im CFC-Trikot wird der letzte Auftritt auf der Fischerwiese vor allem für Tobias Müller sehr emotional werden. "Tobi hat den CFC über acht Jahre hinweg - fünf davon als Kapitän - auf und neben dem Platz geprägt. Seine menschlichen Qualitäten sind unbestritten. Daher genießt er völlig zurecht eine hohe Wertschätzung im gesamten Umfeld des Vereins", betont Sportdirektor Chris Löwe (37).

Der ehemalige Bundesliga-Profi weiß: "Gerade in schwierigen Phasen ist Tobi immer vorangegangen. Er hat Verantwortung übernommen und sich voll mit dem Verein und der Stadt identifiziert. Dass sich die Wege nun trennen, ist uns alles andere als leichtgefallen. Es ist eine harte, aber von beiden Seiten konsequent getroffene Entscheidung."

Ob Müller, der in dieser Saison 20 Spiele bestritt und fünf Tore erzielte, seine Karriere fortsetzen wird, ist offen. Derzeit befindet sich der 32-Jährige wegen anhaltender Knieprobleme in der Reha.