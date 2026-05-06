CFC-Spieler Eppendorfer nach Sieg gegen Altglienicke: "Ein schöner Tag!"

Chemnitz - Roman Eppendorfer (23) war beim 2:1-Sieg des Chemnitzer FC gegen die VSG Altglienicke der Mann des Spiels. Das 1:0 erzielte der Defensiv-Allrounder selbst. Beim 2:0 drückte Innenverteidiger Dario Gebuhr (22) aus Nahdistanz den Eppendorfer-Schuss über die Linie.

Roman Eppendorfer (23, M.) im Pokalspiel gegen Aue. Gegen Altglienicke war er der Mann des Tages für die Himmelblauen. © picture point/Sven Sonntag

"Es war sehr anstrengend und bei diesen Temperaturen nicht einfach. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, waren defensiv wach und belohnten uns in der zweiten Halbzeit durch zwei Standardtore", analysierte Eppendorfer die 90 Minuten in der Spree-Arena Fürstenwalde.

Bei den Eckbällen in der 53. und 66. Minute verloren die gastgebenden Berliner Eppendorfer, der am Elfmeterpunkt lauerte, komplett aus den Augen.

Der nutzte die Möglichkeiten, zog jeweils direkt ab: "Für mich war es ja erst das zweite Ligator. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ein schöner Tag."

Die Freude des Chemnitzers, der seit dem 6. Lebensjahr für den CFC kickt und am Sonntag sein 93. Regionalliga-Spiel bestritt, war verständlich. Denn Eppendorfer-Tore haben Seltenheitswert.

Den ersten Treffer erzielte der 23-Jährige in seinem zweiten Profi-Einsatz für die Himmelblauen. Das war am 23. Oktober 2021 beim 5:2-Heimsieg gegen Germania Halberstadt. Der Gästetrainer hieß damals Benjamin Duda.