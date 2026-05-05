Großes Lob vom CFC-Coach nach fünftem Auswärtssieg: "Maximal engagiert!"

Chemnitz - Hat der Chemnitzer FC nach dem bitteren Landespokal-Aus gegen den Erzrivalen FC Erzgebirge Aue und dem darauf folgenden Liebesentzug der eigenen Fans die Saison abgehakt? Mitnichten!

CFC-Trainer Benjamin Duda (37) lobte sein Team. © Picture Point / Sven Sonntag

Das 2:1 gegen die VSG Altglienicke – gespielt wurde in Fürstenwalde – war der dritte Liga-Sieg in Folge. Platz sechs, Minimalziel für diese Saison, ist für die Himmelblauen plötzlich wieder drin.

"Das war ein maximal engagierter Auftritt meiner Mannschaft. Taktisch war das eine sehr gute Leistung", lobte Trainer Benjamin Duda (37) seine Jungs nach dem fünften Auswärtssieg in der zu Ende gehenden Saison.

Mit Roman Eppendorfer (53. Minute) und Dario Gebuhr (66.) gab es bei den Gästen gleich zwei Torpremieren. Beide Defensivspieler trafen jeweils nach Eckbällen zum ersten Mal in dieser Saison.

Duda: "Wir hatten in dieser Saison ein paar Spiele, die wir nach Standards verloren haben. Es gab aber auch Spiele, wo sie uns auf die Siegerstraße gebracht haben. So wie am Sonntag."

Nach dem Anschlusstreffer durch Jonas Saliger (83.) mussten die Himmelblauen in den Schlussminuten nochmals alles reinhauen, um die drei Punkte zu sichern. Das gelang.

"Spielerisch war Altglienicke das bessere Team. Das wussten wir. Wir haben mit Leidenschaft und Intensität dagegengehalten. Und das bei 32 Grad. Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft", freute sich Duda.