Glück hat nur der Tüchtige: CFC erstmals seit August wieder einstellig!

Chemnitz - Die Serienkiller haben erneut zugeschlagen! Nach den Siegen gegen die VSG Altglienicke (zuvor achtmal in Folge ohne Niederlage) und beim Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig (kassierte gegen den CFC die erste Saisonniederlage) stoppten die Chemnitzer am Samstagabend auch den Halleschen FC .

Louis Malina hatte nach einem Konter in der 75. Minute die Führung auf dem Fuß. Er scheiterte an HFC-Schlussmann Luca Bendel.

Nach vorn ging wie so oft in den vergangenen Wochen höchst selten die Post ab.

Jongmin Seo (22) sorgte in der 2. Minute der Nachspielzeit für das entscheidende 1:0 und den vierten Dreier in Folge. "Ein schmeichelhafter, glücklicher Sieg", gestand Trainer Benjamin Duda (36): "Doch Glück hat im Leben und im Fußball meistens nur der Tüchtige."

Zum ersten Mal stehen die Himmelblauen unter der Regie von Trainer Benjamin Duda (36) auf einem einstelligen Tabellenplatz. © Picture Point/Gabor Krieg

Kurz vor Spielende war es Seo, der den Traumpass von Manuel Reutter technisch perfekt mitnahm und den Ball im langen Eck versenkte.

"Gegen Eilenburg hatte ich einige Chancen und habe nicht getroffen. Heute liegt meine Quote bei 100 Prozent. So ist Fußball", meinte der Südkoreaner, der nunmehr vier der elf Chemnitzer Saisontore erzielt hat.

"In der ersten Halbzeit haben wir es von der Geschlossenheit, von den Abständen und dem Spiel gegen den Ball ganz gut kontrolliert und neutralisiert", analysierte Duda den erfolgreichen Start seiner Elf in die Rückrunde: "Nach der Pause hat uns der Gegner dauerhaft in die eigene Hälfte gedrückt. Halle hatte viele Aktionen rund um unsere Box, einen weiteren Aluminiumtreffer und einen Richardson-Schuss, der gefühlt einen Zentimeter am Pfosten vorbeiging."

Der Chefcoach lobte die Mentalität seiner Truppe, die ohne die angeschlagenen Stammkräfte Niclas Erlbeck (31) und Nils Lihsek (25) nach Halle gereist war und früh Niclas Walther (22, Schlag auf das Fußgelenk) ersetzen musste: "Meine Jungs waren tüchtig, fleißig und bereit zu marschieren. Sie haben den letzten Tropfen Benzin aus dem Tank geholt. Zum ersten Mal stehen wir unter meiner Regie auf einem einstelligen Tabellenplatz."