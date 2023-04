"Ich fühle mich einfach wohl": CFC-Linksverteidiger Walther liefert

Chemnitz - Nach zwei Kurzeinsätzen gegen Luckenwalde und Lichtenberg durfte CFC-Talent Niclas Walther (20) beim 3:0 in Meuselwitz wieder von Beginn an ran.

Er wird nach seinem guten Auftritt auch am Samstag im Heimspiel gegen den Berliner AK 07 in der Startelf stehen.

"In der ersten Halbzeit hatten wir alles unter Kontrolle, konnten uns gute Chancen herausspielen. Die zweite Halbzeit war etwas schwieriger, da Meuselwitz nochmal alles versucht hat und auch zu Möglichkeiten kam. Allzu viel haben wir trotzdem nicht zugelassen. Am Ende steht ein klares 3:0. Dieser Sieg war enorm wichtig", erklärte Walther.

Und der Linksverteidiger lieferte - nicht nur bei seinem Eckball in der 38. Minute, den Kapitän Tobias Müller (29) zum vorentscheidenden 2:0 einköpfte.

Als Abwehrmann muss er in erster Linie Tore verhindern. Wenn wie auf der Glaserkuppe in Zipsendorf nach 90 Minuten hinten die Null steht, hat Walther auch in Sachen Defensivarbeit alles richtig gemacht.