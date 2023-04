CFC stoppt in Meuselwitz die lange Sieglos-Serie

CFC-Kicker Tobias Müller (m.) trifft per Kopf zum 2:0. © picture point/Sven Sonntag

Chemnitz blieb nach der Führung hellwach und legte noch vor dem Seitenwechsel das zweite Tor nach. Nach Walthers Eckball köpfte Tobias Müller den Ball in die Maschen (38.).

Nach dem Seitenwechsel drängten die abstiegsbedrohten Thüringer mit dem Mut der Verzweiflung auf den Anschlusstreffer. Der wäre fast gefallen. Luca Bürger zog aus dem Hinterhalt ab. Der bis dahin beschäftigungslose Torhüter Jakub Jakubov parierte und hatte Glück. Der von ihm abgewehrte Ball landete auf dem Querbalken des Chemnitzer Tores (46.).

Die Druckphase der Gastgeber überstand die Tiffert-Elf ohne Gegentreffer. Nach einer Stunde setzten die Gäste vor 776 Zuschauern auch wieder Akzente nach vorn.

Der Kopfball von Felix Brügmann bereitete Schlussmann Plath keine Probleme (58.). Nach einem Konter vergab Furkan Kircicek die Chance, auf 3:0 zu stellen (62.).

In der Schlussviertelstunde musste der CFC noch einige kritische Situationen überstehen. So zwang Amer Kadric Jakubov zur Glanztat (75.). Nach dem folgenden Eckball köpfte der freistehende Dominik Bock links am Tor vorbei. An diesen Ball wäre der CFC-Schlussmann nicht herangekommen.