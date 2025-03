"In der Höhe verdient": CFC-Bubis zahlen auf dem Bayern-Campus Lehrgeld

München - Der FC Bayern war dann doch die eine Nummer zu groß für die 'U19' des Chemnitzer FC . Auf dem Campus des deutschen Rekordmeisters setzte es für die Himmelblauen am Sonnabend ein klares 0:4 (0:2).

Marvin Lenz (17, r.) und Noah Tänzer (18, l.) versuchen, sich auf der Außenbahn durchzusetzen. © Marcus Hengst

"Wir kommen gut ins Spiel hinein und haben zwei richtig gute Umschaltaktionen, wie wir uns das vorgenommen hatten, stellen uns dann defensiv aber etwas zu naiv an und dann wird es sehr schwer", resümiert Coach Torsten Wappler (46).

Lennart Karl (30.), Louis Richter (35.), Youssef Nasrawe (64.), Veis Yildiz (73.) sorgten für einen, nach Wapplers Dafürhalten, auch in der Höhe verdienten Sieg der Bayern-Bubis.

Dass diese am Mittwoch im Achtelfinale der UEFA Youth League mit Inter Mailand die Klingen kreuzen, unterstreicht eigentlich nochmal, wie die Kräfteverhältnisse letztendlich sind. Zwischen dem Nachwuchsleistungszentrum eines der besten europäischen Klubs und einem Regionalligisten gibt es eben Unterschiede.

Die versuchen die Himmelblauen über kollektive Geschlossenheit wettzumachen. Aber alles hat seine Grenzen. Wappler: "Vielleicht sind wir auch etwas beeindruckt vom ganzen Drumherum gewesen, aber unter dem Strich muss man anerkennen, dass Bayern einfach besser war."

Während der FCB auf Mailand trifft, steht für den Club-Nachwuchs am Mittwoch der Nachholer bei Werder Bremen an. Kurios: Am Sonntag geht's gleich nochmal gegen die Hanseaten.